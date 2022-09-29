ВСУ начали освобождать Луганщину и брать в плен свежемобилизованных россиян

Украинские защитники уже начали освобождать Луганщину от российских захватчиков. Кроме того, в украинском плену уже появились только что мобилизованные оккупанты.

Украинские защитники не остановились на освобожденных территориях Харьковщины и продолжили освобождать родную землю от захватчиков.

Об этом рассказывает Центр стратегических коммуникаций.

В частности, ВСУ продолжают успешные наступательные операции к востоку от реки Оскол и окружают лиманскую группировку россиян. Также украинская армия начала освобождать Луганскую область.

Силы обороны сковывают врага и в Херсонской области, держа под огненным контролем переправы через Днепр. А первые свежемобилизованные россияне уже в плену украинских военных. Это говорит о том, что российское командование бросило на фронт неподготовленных и небоеспособных "мобиков".

Напомним, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук показал видео, на котором пленный "мобик" рассказывает, при каких обстоятельствах попал на войну в Украину.

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