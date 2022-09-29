Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ начали освобождать Луганщину и брать в плен свежемобилизованных россиян

Дата публикации
Просмотры
2197
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ начали освобождать Луганщину и брать в плен свежемобилизованных россиян

Фото: Associated Press

Украинские защитники уже начали освобождать Луганщину от российских захватчиков. Кроме того, в украинском плену уже появились только что мобилизованные оккупанты.

Украинские защитники не остановились на освобожденных территориях Харьковщины и продолжили освобождать родную землю от захватчиков.

Об этом рассказывает Центр стратегических коммуникаций.

В частности, ВСУ продолжают успешные наступательные операции к востоку от реки Оскол и окружают лиманскую группировку россиян. Также украинская армия начала освобождать Луганскую область.

Силы обороны сковывают врага и в Херсонской области, держа под огненным контролем переправы через Днепр. А первые свежемобилизованные россияне уже в плену украинских военных. Это говорит о том, что российское командование бросило на фронт неподготовленных и небоеспособных "мобиков".

Напомним, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук показал видео, на котором пленный "мобик" рассказывает, при каких обстоятельствах попал на войну в Украину.

Читайте также:

Карта войны на 28 сентября: ВСУ отвоевали три населенных пункта в Донецкой области

Карта войны на 28 сентября: ВСУ отвоевали три населенных пункта в Донецкой области

Похожие темы:

Следующая публикация