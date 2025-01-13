ВСУ начали применять новую тактику, снижающую боеспособность россиян — ISW

Украинские военные начали атаковать российские тактические командные пункты, а также позиции захватчиков в районах у линии фронта. Таким образом, ВСУ усложняют захватчикам возможность командования и управления войсками на линии фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Эксперты указывают, что ВСУ 8 января нанесли удар по российскому посту 8-й армейской авиации, а также провели ряд атак на другие командные пункты захватчиков.

Вероятно, эти усилия направлены на срыв российских усилий по логистике и оперативному планированию. Это может повлиять на способность захватчиков проводить военные операции в западной части Донецкой области.

"Согласно наблюдениям ISW, 2-й Армейский корпус (АК) сейчас руководит российскими операциями к югу от Покровска, 3-й АК действует близ Времен Яра, а 8-й АК руководит российскими усилиями вблизи Курахового", — говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ в городе Новогродовке показал, что наступление на Покровск будет представлять значительную опасность для российских командиров.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ ударили по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС России в Светлодарске.

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