ВСУ начали "прощупывание" линии фронта на южном направлении перед подготовкой контрнаступления - ведущий CNN

По словам Джима Шутто, в Минобороны США считают, что предстоящее контрнаступление будет включать воздушные и наземные операции.

Ведущий CNN Джим Шутто, со ссылкой на информацию Минобороны США, сообщил, что украинская армия начала "прощупывание" линии фронта на южном направлении перед подготовкой большого контрнаступления.

Об этом Шутто сообщил в Twitter.

"Украинские силы начали операции по "прощупыванию" на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для серьезного украинского контрнаступления, сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, проинформированных о разведданных. США считают, что предстоящее контрнаступление будет включать воздушные и наземные операции", — сообщил он.

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Шутто отмечает, что операции "прощупывания" являются стандартной военной практикой перед наступлением и включают ударные системы вооружения, командования и управления, склады боеприпасов и другие цели для подготовки поля боя к запланированному наступлению.

"По словам высокопоставленного американского чиновника, эти планы появились после того, как война России в Украине прошла шестимесячную отметку, а оценки США указывают на то, что Россия смогла развернуть на передовой меньшее количество подразделений, чем предполагалось", — написал он в Twitter.

Фото: соцмережі

Напомним, ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

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