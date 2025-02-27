ВСУ начали сбивать FPV-дронами российские беспилотники Shahed – командующий Сил беспилотных систем

Украина намерена отвечать на каждое действие российских агрессоров, поэтому украинские военные начали сбивать вражеские беспилотники Shahed с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью изданию LIGA.net.

Он напомнил, что когда Россия начала запускать по Украине ударные беспилотники, ВСУ создали тысячи мобильных огневых групп, продемонстрировавших высокую эффективность. Однако враг постоянно адаптировал тактику применения и совершенствовал сами беспилотники.

"Мы перешли к чему? Сейчас мы начинаем сбивать шахеды FPV-дронами. И это уже дает реальные результаты. Дальше начинается постоянная технологическая погоня", — подчеркнул Сухаревский.

Он заявил, что все операции Украины учитывают различные разведданные, в частности, по радиоэлектронной борьбе, противовоздушной обороне и защищенности объектов.

"Планирование — наше все. Без этого никак", — подчеркнул командующий СБС.

Ранее сообщалось, что из-за удара "Шахеда" под Киевом погибли известный хирург и его жена-телевизионщица.

Мы ранее информировали, что россияне атаковали Харьков, что известно о последствиях попаданий и какая ситуация в городе.

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