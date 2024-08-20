ВСУ начало не хватать снарядов после переброски подразделений на Курщину — FT

Войска вернулись к нормированию снарядов из-за того, что боеприпасы были перераспределены для вторжения в Курскую область.

После начала операции в Курской области украинские войска, сдерживающие врага в Донецкой области, вернулись к нормированию снарядов.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Как сообщил журналистам один из командиров украинской артиллерийской бригады на востоке государства, отчасти причиной наступления российской армии стало то, что Киев перебросил свои ограниченные ресурсы на север.

Также читайте Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за доходы от замороженных росактивов

"Его войска вернулись к нормированию снарядов для своих пушек – впервые после того, как американская помощь Украине была приостановлена Конгрессом – из-за того, что боеприпасы были перераспределены для вторжения в Курскую область России", – говорится в статье.

Авторы материала со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщили, что даже за несколько дней до начала операции на Курщине оборона на Донетчине "давала трещину". В публикации говорится, что российские войска прокладывают себе путь через украинскую оборону, захватывая села и города, "и приближая Москву к ее заявленной цели – полному контролю над Донецкой областью".

Официальные лица-участники операции на Курщине сказали журналистам, что для обеспечения этой операции Украина перебросила более 10 тыс. бойцов, в том числе много военных из элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из Донетчины и Харьковщины.

Сообщается, что в Курской операции участвовало по меньшей мере 20 украинских подразделений. Некоторые из них должны были быть резервными силами, чтобы помочь укрепить линии обороны и позволить отдохнуть войскам на основных направлениях фронта.

Собеседники издания указали, что участвующие в операции на Курщине украинские офицеры и пехотинцы также сталкиваются с еще более длительным пребыванием на передовой без ротации.

"Сейчас никто не может попросить (о ротационном перерыве – ред.). Мы были в резерве, но теперь мы здесь (в Курской области – ред.)", – сказал журналистам один из военных.

Авторы статьи со ссылкой на информацию аналитика открытых источников Naalsio указывают, что в Курской операции Украина потеряла 51 единицу военной техники, в том числе немецкие БМП Marder, американские Stryker и ракеты Himars, а россияне потеряли 27 единиц военной техники.

В то же время, пишет издание, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверили, что восточный фронт так же важен, как и Курская операция.

Кстати, по оценкам профессора международной экономики Стокгольмского университета Ларса Калмфорса, западные страны способны мобилизовать значительные ресурсы и фактически "оплатить" победу Украины в войне без особого влияния на уровень жизни населения этих государств.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.