ВСУ начинают масштабное наступление на юге — Bloomberg

Контрнаступление происходит медленно, но не стоит на месте.

Украинские вооруженные силы начали масштабное контрнаступление на юге страны. Эта операция начинается почти через два месяца после того, как стало известно о наступательных действиях украинцев.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

В то же время сотрудник посольства Украины, попросивший не называть его имени, предостерег от того, чтобы рассматривать любую часть контрнаступления как решающее сражение, назвав войну длинной серией операций в разных местах на линии фронта.

Отмечается, что операция начинается спустя почти два месяца после того, как Украина начала наступление на хорошо укрепленные российские оборонные рубежи. Издание отмечает, что наступление замедлено через российские минные поля и другие средства защиты.

Издание со ссылкой на ISW отмечает, что "украинские войска приступили к значительной механизированной контрнаступательной операции" на западе Запорожья и, "кажется, прорвали отдельные заранее подготовленные российские оборонные позиции".

Цитирует Bloomberg и американского министра обороны Ллойда Остина. Глава Пентагона отмечает, что "Украина хорошо подготовлена ​​и хорошо обучена, чтобы борьба была успешной". Кроме того, в Белом доме отмечают, что наступление ВСУ не остановилось – оно происходит – хоть и медленно.

Тем временем в американском Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ. В настоящее время Силы обороны Украины совершают главный удар контрнаступления на юго-востоке страны. К слову, комментарии чиновников США совпали с официальными сообщениями Киева о ситуации вдоль южной линии фронта в Запорожской области, где шли артиллерийские бои.

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