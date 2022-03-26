ВСУ начинают переходить в наступление: оккупанты выстреливают все боекомплекты, чтобы их быстрее забрали из Украины

ВСУ начинают переходить в наступление: оккупанты выстреливают все боекомплекты, чтобы их быстрее забрали из Украины

Участились случаи, когда диверсанты покидают свою технику или сдаются в плен из-за проблем с обеспечением.

Вооруженные Силы Украины во многих направлениях переходят в успешное наступление и выгонят противника с украинской территории.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

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"Что касается возможного окружения Киева, опять же — я не хотел бы раскрывать деталей всех специальных мер и операций, которые проводят Вооруженные Силы Украины. Но могу подчеркнуть, что украинская армия не только обороняется. На очень многих направлениях и во многих операционных зонах Вооруженные Силы Украины переходят в успешное наступление и отбрасывают противника", — заявил Мотузяник.

По его словам, сейчас враг пытается удержать те позиции, которые раньше были захвачены. В то же время участились случаи, когда диверсанты покидают свою технику или сдаются в плен из-за проблем с обеспечением.

"Мы имеем нередкие случаи, когда российские воины бросают технику, в которой просто закончилось топливо. А также имеем примеры, когда российские военнослужащие массово сдаются в плен. У нас есть подтвержденные случаи, когда, саботируя приказы российского командования, военнослужащие вооруженных сил России пытаются неприцельно выстрелять в сторону наших населенных пунктов весь боекомплект, чтобы поставить свое руководство перед фактом: мол, "у нас нет оружия, у нас нет топлива, пожалуйста, нас отсюда убирайте". Такие случаи также у нас подтверждены", — рассказал Мотузяник.

Представитель Минобороны подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины в конце концов выгонят врага с нашей территории.

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