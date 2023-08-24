ВСУ находятся очень близко от второстепенных рубежей российской обороны — ISW

Наступление украинских военных на юге приблизило их примерно в двух километрах от второстепенных рубежей российской обороны, состоящих из противотанковых рвов и противотанковых препятствий в виде зубов дракона.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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" Масштаб минных полей в этом районе неизвестен, хотя районы перед этими вторичными линиями обороны могут быть менее интенсивно заминированы, чтобы дать российским силам к северу от линий возможность отступить", — считают аналитики.

Отмечают, что дальнейшие тактически важные достижения Украины и вокруг Роботиного на западе Запорожской области расширяют украинский прорыв российских оборонных линий в этом районе и угрожают российским второстепенным линиям обороны.

"Геолокационные кадры, опубликованные 22 и 23 августа, показывают, что украинские силы продвинулись дальше в Роботине (10 км к югу от Орехова) и контролируют большую часть населенного пункта, а также достигли дальнейших успехов к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Ореховая)", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий 24 августа 2023 года. ФОТО: ISW

Напомним, ВСУ уничтожили десятки БПЛА и бронемашин врага.

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