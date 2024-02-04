ВСУ находятся "в режиме глубокой обороны" из-за неопределенности в отношении Залужного – CNN

По словам источника, объявление об отставке Валерия Залужного ожидается в течение нескольких дней.

В то время как в Офисе президента Украины до сих пор сомневаются, останется ли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своем посту, один из людей, которые, вероятно, могли его заменить, дал краткую, но четкую оценку ситуации, с которой сталкиваются солдаты ВСУ на фронте.

Об этом говорится в материале CNN.

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, "оперативная обстановка остается напряженной. На всех участках линии фронта идут ожесточенные бои".

При этом он не ссылался на сообщение о том, что президент Владимир Зеленский намерен объявить об увольнении Залужного из-за разногласий относительно того, что Украине нужно сделать для победы в войне после провала контрнаступления.

Но Сырский поддерживал острую проблему численности войск ВСУ и преимущества России, когда писал: "Противник продолжает вести высокоинтенсивные штурмовые операции и постоянно привлекает новые резервы".

"Нежелание Зеленского поддержать запрос главнокомандующего армией Залужного о мобилизации до полумиллиона человек, сделанное в декабре прошлого года, рассматривается как ключевая причина всплеска напряженности между ними", — пишет издание.

Президент Владимир Зеленский сказал Валерию Залужному на встрече в минувший понедельник, 29 января, что его заменяют, отмечает CNN.

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"Представитель президента опроверг эту информацию, но источник, знакомый с этим делом, сообщил, что объявление ожидается в течение нескольких дней", — говорится в статье.

На минувшей неделе Валерий Залужный упомянул о своем разочаровании в материале для CNN, ссылаясь на "несостоятельность государственных институтов в Украине улучшить уровень численности наших Вооруженных сил без использования непопулярных мер".

В последние недели в регионе, который посетил Сырский в субботу, украинские войска были отброшены в нескольких местах, а российское давление пришлось, в частности, на группу населенных пунктов, скопленных вокруг села Табаевка, что лежит на границе Луганской и Харьковской областей.

В отчете Генерального штаба сообщалось об авиаударах, а также артиллерийском и минометном огне по более чем 15 населенным пунктам в этом районе.

"Россияне превосходят и техникой, и личным составом. Нам нужно много боеприпасов, чтобы уничтожить такую мощность и интенсивность", – сказал спикер Сухопутных войск ВСУ Украины Илья Евлаш.

Однако Евлаш добавил, что российские солдаты также испытывают возможную нехватку боеприпасов, хотя и меньшую, чем украинская. Если раньше российские войска производили 60 000 обстрелов в день вдоль всей линии фронта, то сейчас это примерно вдвое меньше, сказал он.

О том, какие потери повлекли такие беспощадные бои, рассказал Александр, член снайперского взвода, работающий в том же районе боевых действий.

"Мы в режиме глубокой обороны и сдерживаем врага. И наши, и вражеские истощены".

Внимание России в течение месяцев было сосредоточено на городе Авдеевка и его огромном коксохимическом заводе.

Сервис картографирования Deep State, широко используемый аналитиками для тщательной отчетности о перемещении на линии фронта, указал на достижение россиян на севере города в последние дни.

В то же время представитель 47-й бригады, которая борется за защиту Авдеевки, Дмитрий Лазуткин был более оптимистичен. В частности, он отметил, что его бригада наносит значительный урон России, которая до сих пор не смогла прорваться и перекрыть украинское материально-техническое обеспечение города.

Напомним, Кремлевская пропаганда запустила новый фейк о Залужном.

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