ВСУ накопили силы, чтобы освободить Сватово и Кременную — военный эксперт

ВСУ освободят Сватово и Кременную в ближайшее время, потому что они накопили силы для дальнейшего наступления.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал об этом в интервью журналистам.

Военный обозреватель Денис Попович в интервью Радио НВ спрогнозировал, когда Вооруженные силы Украины освободят Сватово и Кременную.

"Так называемые российские военкоры, освещающие ситуацию на фронте, говорят, что происходила перегруппировка, и теперь украинская армия накопила силы для дальнейшего движения. В первую очередь называется Сватово, во вторую очередь — Кременная", — заявил Попович.

Однако по времени эксперт ответил, что произойдет это в течение "нескольких дней".

"Думаю, все-таки не недели. Если мы там провели перегруппировку и если наши силы превосходят силы противника, думаю, что это не недели. Думаю, что в ближайшее время мы услышим хорошие новости по этому направлению", — сказал эксперт.

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление сразу на двух направлениях : в Харьковской и Херсонской областях. Деоккупируют территории также и в Луганской области. В то же время оккупанты предпринимают активные попытки сломать украинскую оборону по линии Горловка – Бахмут – Пески. Однако особого успеха противник не имеет.

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