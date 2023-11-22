ВСУ накрыли артиллерийским огнем группу оккупантов, пытавшихся наступать на Токмакском направлении (видео)

Российские оккупанты в районе Новопрокоповки на Токмакском направлении пытались штурмовать украинские позиции. Однако их накрыла артиллерия Сил обороны.

Об этом на своей странице написал журналист Юрий Бутусов.

"Группа оккупантов в районе Новопрокоповки на Токмакском направлении ночью пыталась штурмовать наши позиции, на которых находились бойцы Бригады НГУ «Спартан». Но благодаря слаженным действиям между пехотой, аэроразведкой и артиллерией, враг, понеся потери, в конце концов вынужден был отступить", — написал Бутусов и добавил видео успешной операции Сил обороны.

На кадрах видно, как две группы оккупантов передвигаются посадкой. В какой-то момент их накрывает артиллерийский огонь. В результате чего часть россиян погибла, другие скрылись.

Украинские военные накрыли артиллерийским огнем группу оккупантов

Напомним, что пилоты ударных БПЛА уничтожили бронетехнику кафиров в Херсонской области.

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