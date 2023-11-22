Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ накрыли артиллерийским огнем группу оккупантов, пытавшихся наступать на Токмакском направлении (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1322
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ накрыли артиллерийским огнем группу оккупантов, пытавшихся наступать на Токмакском направлении (видео)

Фото: Скриншот

Оккупанты получили "на орехи" и отошли.

Российские оккупанты в районе Новопрокоповки на Токмакском направлении пытались штурмовать украинские позиции. Однако их накрыла артиллерия Сил обороны.

Об этом на своей странице написал журналист Юрий Бутусов.

"Группа оккупантов в районе Новопрокоповки на Токмакском направлении ночью пыталась штурмовать наши позиции, на которых находились бойцы Бригады НГУ «Спартан». Но благодаря слаженным действиям между пехотой, аэроразведкой и артиллерией, враг, понеся потери, в конце концов вынужден был отступить", — написал Бутусов и добавил видео успешной операции Сил обороны.

На кадрах видно, как две группы оккупантов передвигаются посадкой. В какой-то момент их накрывает артиллерийский огонь. В результате чего часть россиян погибла, другие скрылись.

Украинские военные накрыли артиллерийским огнем группу оккупантов

Украинские военные накрыли артиллерийским огнем группу оккупантов

Напомним, что пилоты ударных БПЛА уничтожили бронетехнику кафиров в Херсонской области.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1322
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация