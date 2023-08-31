ВСУ намекнули россиянам на уничтожение всего Черноморского флота у Керченского моста

В ВСУ сомневаются, что россиянам удастся сохранить Крымский мост, поэтому советуют оккупантам спасать личный состав и топить весь Черноморский флот.

В Военно-морских силах ВСУ советуют россиянам затопить сразу весь Черноморский флот для защиты незаконного Керченского моста.

Об этом сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Учитывая уроки истории, могу им (россиянам – ред.) посоветовать повторить тактику одного из их адмиралов и затопить сразу весь Черноморский флот. Кажется, что это будет лучшим решением и решит сразу много проблем. По крайней мере, сохранит жизнь их личного состава", — сказал Плетенчук.

Он также прокомментировал затопления барж вблизи Крымского моста, которые должны остановить морские дроны и защитить сооружение от ударов.

Также читайте МО РФ заявило о якобы атаке украинского морского дрона на корабли Черноморского флота

"Что касается этих притопленных барж, да, они притоплены реально, и они таким образом пытаются защитить это незаконное сооружение, которое они называют Керченским мостом. Но для того чтобы его полностью перекрыть, надо, наверное, действительно закрыть судоходство в этом районе, и может тогда будут какие-то гарантии, что туда ничего не доплывет, потому что другим способом, насколько это понятно, защитить они его не смогут", — сказал спикер ВМС.

В то же время Плетенчук сомневается, что россияне действительно перекроют судоходство через Керченский пролив, ведь "как они тогда будут грабить наши временно оккупированные территории в Запорожской и Донецкой областях, вывозить наше зерно, металл, выключая АИС (Автоматическую идентификационную систему — ред.), сейчас, когда заходят в Азовское море".

По словам спикера ВМС, российские оккупанты в последнее время усилили пограничную группировку вокруг Керченского моста. В частности, Керченский пролив сейчас охраняет не менее 10 единиц российских плавсредств. Это около 6 катеров и 5 кораблей пограничной службы.

Плетенчук также напомнил, что Керченский пролив относится к территориальным водам Украины, и поэтому все действия РФ в этой акватории незаконны.

Напомним, россияне в панике после последних атак на незаконный Крымский мост установили вблизи постройки баржи для защиты от украинских морских дронов. Их вроде бы не полностью затопили, а только закрепили якорями на одном месте. В Сети показали спутниковые снимки.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.