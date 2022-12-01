ВСУ нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов — Генштаб

По-прежнему существует угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергосистемы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

За текущие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитных ракетных систем оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 1 декабря.

Подтверждено, что подразделения сил обороны в предыдущие дни ударили по концентрации живой силы врага. В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области враг потерял ранеными более 230 человек, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склады боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

В течение суток враг нанес ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области. Нанес 16 авиаударов, в том числе по населенному пункту Белогорья Запорожской области, обстрелял мЛРС город Херсон.

По-прежнему существует угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергосистемы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась, признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском направлении враг нанес минометные и артиллерийские удары по населенным пунктам Костобров и Хремяч в Черниговской области и Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачевск, Свободная Слобода, Будки, Белополье и Края снополья в Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеской артиллерией разных типов обстреляли районы населенных пунктов Хурьев Казачок, Красное, Зеленое, Слобожанское, Охирцево, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Дворечная и Западная Харьковской области.

Враг обороняется на Купянском и Лиманском направлениях. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площадка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжит сосредоточивать свои усилия на проведении наступательных операций. Объекты в районах Серебрянка, Верхнекаменное, Спирное, Раздолевка, Белохоровка, Яковлевка, Соледарская, Бахмутская, Железное и Нью-Йорк Донецкой области попали под огонь танков и артиллерии.

На Авдеевском направлении враг продолжает пробовать улучшить тактическое положение. Объекты в Авдеевке, Первомайском, Водяном, Веселом, Краснохоровке и Марьинке Донецкой области пострадали от вражеского огня из танков и артиллерии разных типов.

Враг ведет оборонительные действия на Новопавловском направлении. Зафиксированы обстрелы оккупантами Времевки, Великих Новоселок, Богоявленки, Парасковеевки, Золотой Нивы, Пречистовки, Угледарской и Павловской громад Донецкой области.

Враг также на обороне на Запорожском направлении. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Никополя, Камянского, Новоандреевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Дорожнянки и Белогорья в Запорожской области, а также Ильинки в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг защищает ранее оккупированные линии. В частности, под обстрелы попали Качкаровка, Республиканец, Матросовка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает терроризировать жителей Херсона артиллерией.

Напомним, оккупанты выводят отдельные подразделения из Запорожья и готовят эвакуацию коллаборантов.