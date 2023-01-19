ВСУ нанесли 21 авиаудар по оккупантам и поразили 6 пунктов управления врага: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных удара, из них 2 – по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области, и 15 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 19 января.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Что в Беларуси?

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, в Беларуси продолжаются совместные учения воздушно-космических сил РФ, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси.

Ситуация на отдельных направлениях

Враг обстрелял из артиллерии районы Бучков Черниговской области; Поповки – Сумской и Алисовки, Стрилечой, Зеленого, Терновой, Старицы, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Волоховки, Чугуновки, Новомлинска, Двухречной и Купянска Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестово и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении россияне обстреляли из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки, Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области.

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На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Железное и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Константиновка, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник из танков и всех типов артиллерии обстрелял районы населенных пунктов Никольские Дачи, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Милово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.

Потери оккупанты

Захватчики и дальше терпят значительные потери в живой силе. В частности, в Новосветловке Луганской области, в местной больнице находится более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей оккупированных территорий Луганской области.

Ответные удары

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и боеприпасов оккупантов.

Ранее израильский военный историк Мартин ван Кревельд заявил, что "через два-три месяца" в Украине начнется "большое сражение".

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