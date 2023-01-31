ВСУ нанесли 9 авиаударов по оккупантам, РФ атакует на 4 направлениях: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 3 авиационных и 3 ракетных удара. Также было совершено более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Была повреждена гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 31 января.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Где оккупанты наступают

Россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Враг также ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском и Запорожском направлениях оккупанты обороняют ранее захваченные рубежи.

На Херсонском направлении захватчики обстреливают позиции наших подразделений и гражданские объекты.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

На Сиверском направлении противник совершил обстрелы из минометов в районах населенных пунктов Клюсы, Мистки, Гута-Студенецкая, Леоновка Черниговской области; Сопич, Волфино Сумской области и Лемищине Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне не прекращают обстрел позиций наших войск вдоль линии столкновения. В результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрилеча, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огирцево, Волчанск, Старица, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг осуществил обстрел позиций наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское, Ковалевка Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов: Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленка, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении РФ обстреляла районы 15 населенных пунктов, в частности: Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов россияне обстреляли районы 17 населенных пунктов, в частности Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Береговое, Янтарное Херсонской области и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Ситуация на оккупированных территориях

Россияне усилили фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия на оккупированных территориях Херсонской области. Так, российские войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов.

В Донецке среди военнослужащих РФ и наемников ЧВК "Вагнер" значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями. Это может быть связано с отсутствием обычных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника.

Ответные удары

Авиация Сил обороны Украины в течение этих суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы оккупантов и 1 склад боеприпасов.

Ранее в ВСУ рассказали, что оккупанты пытаются перекрыть трассу на Бахмут, по которой идет обеспечение украинских сил в городе. Также сегодня россияне мощно обстреляли жилой массив в Бахмуте. В результате удара есть погибшие и много раненых.

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