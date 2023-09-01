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ВСУ нанесли филигранный удар по складам оккупантов в Донецкой области (видео)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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ВСУ нанесли филигранный удар по складам оккупантов в Донецкой области (видео)

Момент попадания. Скриншот/Управление стратегических коммуникаций ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар врагу.

1 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по складам материально-технического обеспечения и боеприпасов оккупантов, расположенных в Доломитном Донецкой области.

Об этом сообщили в Telegram Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Около 9:00 ВСУ нанесли удар по складам материально-технического обеспечения и боеприпасов оккупантов в поселке Доломитное в Донецкой области", — говорится в сообщении.

ВСУ нанесли удар по складам материально-технического обеспечения врага на Донеччине

ВСУ нанесли удар по складам материально-технического обеспечения врага на Донеччине

Напомним, ранее в ВСУ сообщили о тяжелых боях на Восточном направлении. В частности, российские войска непрерывно избивают по позициям ВСУ. Россияне на востоке не чувствуют "снарядный голод".

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Дата публикации
Просмотры
449
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