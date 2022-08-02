ВСУ нанесли мощный ракетный удар по российским военным в Луганской области, оккупанты скрывают свои потери

В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области оккупанты пытаются скрыть потери после ракетного удара украинских военных.
Отмечается, в гостинице "Красный Луч" было размещено подразделение оккупационных войск, по которому был нанесен ракетный удар.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"После нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих. После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ противник активно начал распространять дезинформацию в СМИ, сети Интернет и мессенджерах, что вроде бы все оккупанты успели заранее уехать из гостиницы и никто из них не пострадал", — говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, большинство раненых захватчиков были немедленно отправлены в военный госпиталь в Ростове-на-Дону на гражданских автомобилях.
Напомним, Россия концентрирует свои наступательные войска на юге. Военный эксперт Олег Жданов назвал замысел оккупантов.
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