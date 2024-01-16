ВСУ нанесли мощный удар по позициям десантно-штурмовых войск РФ под Бахмутом — ISW

Украинские войска нанесли удары по позициям десантно-штурмовых войск (ВДВ) России вблизи Бахмута. Огонь полностью уничтожил позицию окупантов.

Об этом сообщает Институт изучения войны по ссылке (ISW) на спутниковые фото.

На кадрах, опубликованных 14 января, видно, что позиция ВДС в Донецкой области горит после украинского удара. Российский солдат, которому удалось выжить, жаловался, что удар все уничтожил, включая боеприпасы, автомобиль и личные документы.

Какая ситуация под Бахмутом

По данным американских аналитиков, под Бахмутом продолжаются позиционные бои. Подтвержденных территориальных изменений в этом районе не было. Позиционные бои продолжались:

северо-восточнее Бахмута возле Богдановки;

к западу от Бахмута у Ивановского и Хромового;

юго-западнее Бахмута возле Клещиевки и Андреевки.

Вблизи Бахмута дислоцируются подразделения 200-й отдельной морской пехотной бригады РФ.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло почти 100 боевых столкновений.

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