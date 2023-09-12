ВСУ нанесли мощный удар по россиянам: видео взрывной волны шокирует

Украинские защитники еще раз метко попали по российским оккупантам.

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по позициям россиян. Момент удалось запечатлеть на видео.

Его показал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Великолепная работа, уничтоженный враг, яркие цвета", — написал он.

По словам Сырского, по россиянам успешно отработали бойцы 30-й отдельной механизированной бригады. Где именно произошло попадание, командующий Сухопутными войсками ВСУ не сказал.

"Умеют красиво работать. Слава героям", — добавил Сырский.

ВСУ нанесли мощный удар по россиянам: видео

Напомним, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области местное движение сопротивления и спецназовцы ГУР "поздравили" российских захватчиков с "днем подразделений с миграции системы МВД РФ" и запустили по ним несколько беспилотников.

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