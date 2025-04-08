ВСУ нанесли мощный удар по военным складам на Курщине: какой результат

ВСУ нанесли удар по комплексу складов врага. Фото иллюстративное / © Facebook / Киевская городская администрация

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В понедельник, 7 апреля, Воздушные силы ВСУ нанесли удар по комплексу складских помещений, активно использовавшегося оккупантами в Озерах Курской области.

Об этом передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

В результате удара были уничтожены ангары, несколько военных построек, а также техническое оборудование. Ликвидировано более 30 оккупантов, в том числе экипажи дронов и ремонтники.

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"Уничтожение этого объекта существенно снижает возможности Российской Федерации для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении", - говорится в сообщении.

Генштаб уверяет, что ВСУ наносят удары по действительным военным целям противника и принимают все меры для максимальной защиты гражданского населения и уничтожают элементы военной инфраструктуры врага до прекращения им вооруженной агрессии.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому о ситуации в Курской и Белгородской областях РФ.