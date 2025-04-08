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ВСУ нанесли мощный удар по военным складам на Курщине: какой результат
Уничтожение этого объекта существенно снижает военный потенциал РФ в Сумском направлении.
В понедельник, 7 апреля, Воздушные силы ВСУ нанесли удар по комплексу складских помещений, активно использовавшегося оккупантами в Озерах Курской области.
Об этом передает пресс-служба Генштаба ВСУ.
В результате удара были уничтожены ангары, несколько военных построек, а также техническое оборудование. Ликвидировано более 30 оккупантов, в том числе экипажи дронов и ремонтники.
"Уничтожение этого объекта существенно снижает возможности Российской Федерации для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении", - говорится в сообщении.
Генштаб уверяет, что ВСУ наносят удары по действительным военным целям противника и принимают все меры для максимальной защиты гражданского населения и уничтожают элементы военной инфраструктуры врага до прекращения им вооруженной агрессии.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому о ситуации в Курской и Белгородской областях РФ.