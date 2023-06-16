ВСУ нанесли оккупантам безумные потери на Таврическом направлении: уничтожено более 4 рот

В течение 15 июня на этом направлении произошло 36 боевых столкновений с врагом.

ВСУ за сутки на Таврическом направлении уничтожили четыре роты российских оккупантов, а также уничтожили или повредили 53 единицы их техники.

Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил 16 июня.

Ситуация на Таврическом направлении

Тарнавский отметил, что Силы обороны Украины продолжают выбивать российских захватчиков с территории государства. Так, за последние сутки на Таврическом направлении произошло 36 боевых столкновений и зафиксировано 578 обстрелов.

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Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1481 огневую задачу.

Потери российских войск

"Потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Уничтожены и повреждены 53 единицы военной техники противника", — отметил Тарнавский.

Он уточнил, что речь идет об уничтожении или повреждении:

12 российских танков,

шести единиц БМП,

шести ББМ,

трех МТЛБ,

БТР,

гаубицы 2А65 "Мста-Б",

двух беспилотников Zala,

автомобильной техники,

уничтожены три места хранения боеприпасов врага.

Ситуация на фронте 16 июня

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 июня, потери оккупантов составляют 218 500 человек. Так, за сутки были ликвидированы или ранены еще 590 российских военных и 84 единицы вражеской техники.

В Генштабе также проинформировали, что 16 мая ВСУ проводят как оборонные, так и наступательные действия, и имеют частичный успех. Так, успешные наступательные действия Сил обороны Украины зафиксированы: на направлениях Новоданиловка-Роботино и Левадное-Старомайорское, в районе города Угледар, восточнее населенного пункта Ступочки Донецкой области.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил о напряженной ситуации на Бахмутском направлении. Враг перебрасывает туда свои наиболее боеспособные части, ведет мощный огонь из артиллерии и наносит авиаудары по позициям ВСУ. В то же время Силы обороны Украины наступают на отдельных направлениях для постепенного вытеснения оккупантов из подступов к Бахмуту.

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