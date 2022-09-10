ВСУ нанесли поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага — Генштаб

Подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Вооруженные силы Украины нанесли поражение по почти 25 вражеским опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

Об этом в утренней сводке 10 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

"В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны осуществила 33 удара — уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники", — говорится в сводке.

Также отмечается, что за прошедшие сутки, в результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наших наземных войск, нанесено поражение восемнадцати пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более двадцати складам горюче-смазочными материалами.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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