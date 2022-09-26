ВСУ нанесли поражение трем пунктам управления и трем складам с боеприпасами оккупантов — Генштаб

В течение суток авиация Сил обороны нанесла около 20 ударов.

В течение суток украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 26 сентября.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о поражении трех пунктов управления и трех складов с боеприпасами российских оккупантов.

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Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла около 20 ударов.

”Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиции бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов”, — сообщили в Генштабе и добавили, что потери врага уточняются.

Кроме того, сообщается, что ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, одну позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев высказал предположение, что президент России Владимир Путин, объявив так называемую "частичную мобилизацию", пытается не только спасти ситуацию на фронте, но и решить "этнический вопрос" в национальных республиках РФ.

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