ВСУ нанесли потерю врагу на юге: уничтожено 30 окупантов, две пушки, три лодки и две единицы автобронетехники

В настоящее время на Южном направлении силы врага направлены именно на недопущение продвижения ВСУ.

За минувшие сутки воины ВСУ уничтожили около 30 оккупантов, две крупнокалиберные пушки, три лодки, на которых враг пытается маневрировать и высылать ДРГ, и две единицы автобронетехники.

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 8 июля.

Гуменюк подчеркнула, что в настоящее время на Южном направлении силы врага направлены именно на недопущение продвижения ВСУ.

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"Они (российские войска – ред.) очень существенно прижаты на Запорожском направлении, растеряны и напуганы на Днепровском направлении. Что касается реки Днепр вдоль левого побережья, где они не могут привести в порядок свои позиции, полноценно вернуться, хотя пытаются там, где отошла вода, обустраиваться в новом боевом порядке. Но это усложнено, потому что и гуманитарная ситуация на этих территориях критическая, процветают кишечные инфекции, очень сложная ситуация с водоснабжением, с логистикой", — отметила она.

По словам Гуменюк, подразделения врага, которые там могут еще разворачиваться, выставлять свои позиции и бить по правому берегу, имеют очень низкий морально-психологический дух и буквально упадок.

"Очень сложно им оставаться на тех позициях. Они все время пытаются вернуться на рубежи обороны, которые уже облюбовали во время "высокой воды" и осознали, что им следует использовать следующий рубеж обороны. И здесь командование выдвигает снова вперед, где опасно на всех фронтах", – сообщила спикер. – Но они все же возвращаются и пытаются максимально сильно обстреливать правый берег".

Напомним, россияне несут огромные потери в войне против Украины. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 630 российских захватчиков. Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 8 июля 2023 года ликвидировали около 233 тысяч 440 российских захватчиков.