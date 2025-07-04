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ВСУ нанесли сокрушительные удары по командным пунктам российской армии — что известно
Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают разрушать систему управления оккупационных войск РФ в Донецкой области.
В четверг, 3 июля, украинские защитники во второй раз за текущую неделю нанесли точный удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Кроме того, был поражен командный пункт 20-й мотострелковой дивизии российской оккупационной армии, расположенный на временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Точные удары и разрушение системы управления россиян
Потери личного состава и техники противника уточняются. В Генштабе подчеркнули, что постоянные высокоточные удары украинских войск значительно снижают способность российского оккупационного контингента планировать и проводить военные операции в регионе.
«Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и будут дорого стоить врагу», — отметили в Генеральном штабе ВСУ.
Силы обороны Украины подтвердили свою решительную настройку продолжать последовательно разрушать систему управления армии агрессора до полного вывода российских войск с суверенной территории Украины и восстановления справедливого и продолжительного мира.
Напомним, в РФ заметили первые признаки острой нехватки солдат для ведения войны. Росармия столкнулась с острой нехваткой контрактников, что заставляет Кремль идти на отчаянные шаги для восполнения потерь.