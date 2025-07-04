ВСУ поразили командные пункты россиян / © ТСН

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В четверг, 3 июля, украинские защитники во второй раз за текущую неделю нанесли точный удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Кроме того, был поражен командный пункт 20-й мотострелковой дивизии российской оккупационной армии, расположенный на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Точные удары и разрушение системы управления россиян

Потери личного состава и техники противника уточняются. В Генштабе подчеркнули, что постоянные высокоточные удары украинских войск значительно снижают способность российского оккупационного контингента планировать и проводить военные операции в регионе.

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«Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и будут дорого стоить врагу», — отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Силы обороны Украины подтвердили свою решительную настройку продолжать последовательно разрушать систему управления армии агрессора до полного вывода российских войск с суверенной территории Украины и восстановления справедливого и продолжительного мира.

Напомним, в РФ заметили первые признаки острой нехватки солдат для ведения войны. Росармия столкнулась с острой нехваткой контрактников, что заставляет Кремль идти на отчаянные шаги для восполнения потерь.