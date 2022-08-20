ВСУ нанесли точный удар по военной базе оккупантов в Мелитополе — Федоров

ВСУ попали в одну из российских военных баз, которую оккупанты пытаются восстановить в районе аэродрома.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

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"Коллаборанты сразу же отчитались перед "старшим братом", что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако, если в росармии такое ПВО, ВСУ точно достанут их как можно быстрее", — отметил Федоров.

С 26 февраля Мелитополь временно оккупирован российскими войсками. Они вместе с коллаборантами снимают постановочные сюжеты для российских телеканалов, устраивают первомайскую демонстрацию и вывешивают советский флаг в центре города. Кроме пропаганды, в Мелитополе похищают людей, грабят брошенные квартиры и расставляют блокпосты. В настоящее время ВСУ активно уничтожают российские войска в городе. В последние недели в Мелитополе и находящихся неподалеку населенных пунктах регулярно происходят взрывы в местах скопления военной техники россиян.

Минус один железный мост близ Мелитополя – Иван Федоров

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