ВСУ нанесли удар HIMARS по штабу морской пехоты РФ: какие последствия

Удар также задел ТЭЦ, газопровод и здания, где размещался личный состав ВС РФ.

Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по реактивной системе залпового огня HIMARS по пункту управления 810-й бригады морской пехоты России в городе Льгов Курской области.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

По данным российских СМИ, ракеты попали в район сахарного завода, который, по предварительным данным, использовался оккупантами в качестве штаба. Удар также задел ТЭЦ, газопровод и здания, где размещался личный состав ВС РФ.

Российские милитарные каналы сообщают, что местонахождение штаба было известно даже местным жителям. "О расположении штаба знала каждая собака", а морпехи беззаботно снимали видео на фоне знака "Льгов".

Российские военные фотографировались на фоне знака "Льгов". / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, на днях в Ростовской области РФ зафиксирована массированная атака дронов. Взрывы раздались в городе Миллерово, где расположен стратегический военный аэродром оккупантов.