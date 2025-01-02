ВСУ нанесли удар по командному пункту россиян на Курщине – Генштаб

ВСУ постоянно будут продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора.

Вооруженные Силы Украины, 2 января, нанесли высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, что в Курской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По информации Генштаба, при ударе были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.

"Данные огневые поражения в первую очередь наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации совершать террористические акты против украинского гражданского населения", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, ракета попала в здание культуры в селе Ивановское, которое использовали вражеские вооруженные силы. Значительные потери понесла 810-я бригада РФ.

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