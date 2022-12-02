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ВСУ нанесли удар по оккупантам в Мелитопольском районе: "Рашистам становится адски горячо"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Время на прочтение
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ВСУ нанесли удар по оккупантам в Мелитопольском районе: "Рашистам становится адски горячо"

Фото: Associated Press

Десятки ликвидированных и раненых захватчиков везут в больницу.

Украинские военные нанесли удар по российским оккупантам неподалеку от села Терпение в Мелитопольском районе, в результате чего враг понес потери.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в Сети 2 декабря.

"На Мелитопольщине рашистам становится адски горячо. Недалеко от Терпения оккупанты получили настолько горячий привет от ВСУ, что теперь десятками везут "двухсотых" и "трехсотых" в городскую больницу", — говорится в заявлении Федорова.

Он также передал обещание от ВСУ о том, что захватчикам будет еще жарче.

Карта с Telegram-канала Ивана Федорова / ©
Карта с Telegram-канала Ивана Федорова

Напомним, ранее мэр Мелитополя информировал, что российские войска начали бежать из Пологов в Мариуполь, вывозя имущество из медучреждений.

По данным Генштаба ВСУ на 1 декабря, оккупанты отводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят к эвакуации персонал "администраций" населенных пунктов региона.

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Дата публикации
Просмотры
295
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