ВСУ нанесли удар по сборищу россиян на Кинбурнской косе: в воздух взлетел склад, пушка и РСЗО

ВСУ нанесли удар по оккупантам на временно захваченной Кинбурнской косе в Николаевской области.

Украинские защитники уничтожили реактивную систему залпового огня, артиллерийскую пушку и склад боеприпасов российских оккупантов на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

"Эффективная работа наших ракетно-артиллерийских подразделений путем нанесения точных выверенных ударов по огневым позициям врага на Кинбурнской косе вычеркнула из использования одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня. Торжественным фейерверком отозвался и склад боеприпасов, который оккупанты держали на косе", - говорится в сообщении.

В ходе отработки операции против сосредоточения российских войск и техники на Левобережье, включавшей поддержку авиации Воздушных сил, удалось ликвидировать не менее 18 оккупантов, 3 единицы вооружения и военной техники. Окончательные результаты еще доразведываются.

Напомним, десантники показали, как уничтожают врага с помощью ударных дронов и рассказали "секреты" своей тактики.

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