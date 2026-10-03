ВСУ нанесли удар по "сердцам" запуска "Искандеров": Зеленский рассказал подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В то время как российская армия наносит массированные удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению украинских городов, украинские военные наносят удары по объектам, обеспечивающим функционирование российской военной машины. В частности, ВСУ поразили позиции расчетов ракетных комплексов «Искандер» в Брянской области РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, в течение ночи российские войска атаковали жилые дома, железную дорогу и энергетические объекты в различных регионах Украины. Утром российский «шахед» также поразил Северный мост в Киеве, а в Черноморске дрон атаковал судно.

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«Россияне продолжают превращать нашу инфраструктуру и всё, что обеспечивает нормальную жизнь, в свои мишени», — отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что украинские Силы обороны находят возможность отвечать на российские обстрелы ударами по объектам, связанным с военной машиной РФ.

«За последние сутки наши дальнобойные системы эффективно нанесли удары по объектам, обеспечивающим военную машину агрессора», — написал он.

Зеленский сообщил о нанесении ударов по позициям оккупантов с помощью «Искандеров» в Брянской области. По его словам, украинские удары также достигли объектов в Самарской области РФ, а новые результаты зафиксированы в Чёрном море.

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«Важно, что наши воины всегда находят способ достойно ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла», — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поблагодарил все подразделения, участвовавшие в операции, за «точность и слаженную работу».

«Россия должна прекратить свою неадекватную эскалацию», — заявил президент Украины.

Напомним, в субботу, 3 октября, в Московской области прогремели взрывы. Российская противовоздушная оборона пыталась сбивать воздушные цели.

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