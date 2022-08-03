ВСУ нанесли удары по колонне поставок боеприпасов оккупантам около границы (видео)

Украинские военные нанесли удары по колонне поставок боеприпасов российским военным.
Операция проведена в тылу противника около государственной границы. В операции участвовали бойцы специального подразделения "АЗОВ-Харьков". В результате ударов уничтожены 7 грузовиков с боекомплектом и 2 автомобиля охраны.
Об этом сообщает сайт "Милитарный".
По информации военных, для перевозки боеприпасов россияне также используют гражданские автомобили.
Также для перевозки военных грузов россияне используют грузовики "Урал".
В последние дни оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что украинские военные надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед. Харьковская область ежедневно усиливает фортификационные сооружения и оборонные возможности.
В то же время он добавил, что располагает информацией, что в ближайшие дни оккупанты усилят ракетные удары по Харькову и по районам области.
Подразделение "АЗОВ-Харьков" официально сформировано в конце мая.
Напомним, Россия концентрирует свои наступательные войска на юге, военный эксперт назвал замысел оккупантов.
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