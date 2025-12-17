ВСУ нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и нефтебазе России

ВСУ / © Associated Press

Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам России, поражены нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, нефтебаза в Ростовской области и полевой артиллерийский склад на Луганщине.в Краснодарском крае, Ростовской области и на временно оккупированной Луганщине

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

«Силы обороны Украины продолжают реализацию мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — сообщают в Генштабе.

Ночь на 17 декабря 2025 года ознаменовалась результативными ударами украинских подразделений Deep Strike по нефтеперерабатывающему заводу «Славянский» в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край РФ). Зафиксированы взрывы и пожар, степень повреждений уточняется. Завод в 2025 году перерабатывал около 5,2 млн тонн сырой нефти и конденсата в год и был задействован в обеспечении российских оккупантов.

Также подтверждено попадание по территории нефтебазы «Николаевская» в Ростовской области РФ. По предварительным данным, поврежден резервуар и речное плавсредство «Капитан Гиберт».

На временно оккупированной территории Луганщины поражен полевой артиллерийский склад подразделения 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения. Убытки уточняются.

Кроме того, по результатам миссий 14 декабря, украинские ударные БПЛА поразили буровую установку имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря. Повреждена стационарная платформа с эксплуатационно-техническим модулем, что остановило работу всех 14 скважин с добычей почти 3,5 тыс. тонн газа в сутки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ и нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области.