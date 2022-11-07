ВСУ нанесли удары по восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники врага – Генштаб

Оккупанты в течение суток нанесли четыре ракетных и 12 авиаударов по территории Украины, совершили более 14 обстрелов с РСЗО.

Идут двести пятьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивая усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 7 ноября.

Враг ведет обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес четыре ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.

На каких направлениях горячее всего

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей военную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается перебраcывание подразделений вооруженных сил РФ на территорию республики Беларусь для создания совместной российско-белорусской группировки войск.

Сохраняется угроза нанесения ударов противником и задействования ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелка, Огурцово, Гатище, Старица, Волчанск, Дворичанское, Чугуновка и Двуречная;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка, Невское, Серебрянка, Верхнекаменное и Спорное;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытно, Майорск, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка;

на Новопавловском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Угледара, Павловки, Времовки, Новоселки и Новополя;

на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольговское, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривное и Новоданиловка.

На Южнобугском направлении обстрелам из всего спектруа артиллерии подвергаются населенные пункты рядом с линией столкновения. В частности, под огневое поражение из РСЗО попала Ильинка Днепропетровской области.

Оккупанты не прекращают мародерство и грабеж местных

Российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры, идет вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию Российской Федерации.

Потери оккупантов

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 6 ноября текущего года в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу девять ударов. Под поражение попали шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также три позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили четыре пункта управления, два района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.

Напомним, на 7 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 76 460 человек. Еще 530 российских военных ликвидированы в Украине — наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Как пленных российских оккупантов содержат в секретном лагере

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