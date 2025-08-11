ВСУ нанесли высокоточный удар по штабу армии РФ: кого ликвидировали

ВСУ / © Associated Press

Украинские Силы обороны недавно уничтожили пункт управления 85 отдельной мотострелковой бригады РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По предварительной информации, в результате удара высокоточным оружием ликвидирован командир бригады с позывным «Днепр» и пять оперативных сотрудников. Детали о последствиях поражения уточняются.

Напомним, Силы обороны Украины освободили населенный пункт Бессалевка в Сумской области от российских оккупантов.

В операции участвовали подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе боевых действий украинские военные ликвидировали 18 российских захватчиков.