Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
645
Время на прочтение
1 мин

ВСУ нанесли высокоточный удар по штабу армии РФ: кого ликвидировали

ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады РФ в Донецкой области.

ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Украинские Силы обороны недавно уничтожили пункт управления 85 отдельной мотострелковой бригады РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По предварительной информации, в результате удара высокоточным оружием ликвидирован командир бригады с позывным «Днепр» и пять оперативных сотрудников. Детали о последствиях поражения уточняются.

Напомним, Силы обороны Украины освободили населенный пункт Бессалевка в Сумской области от российских оккупантов.

В операции участвовали подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе боевых действий украинские военные ликвидировали 18 российских захватчиков.

