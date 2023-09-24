ВСУ наносят оккупантам большие потери благодаря западной артиллерии — Reuters

Украинские военные наносят большой вред российским захватчикам в окрестностях оккупированного Бахмута с помощью западного оружия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинских командиров.

В материале издания отмечается, что украинские военные высоко оценили работу гаубиц калибра 155-мм, которые предоставили Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО.

Командир одного из подразделений Александр заявил, что украинские военные возлагают большие надежды на тяжелую артиллерию, включая самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 американского производства.

"Даже одна пушка может полностью переломить ситуацию. Одной такой пушкой можно остановить атаку. Главное — целиться куда нужно. Они [россияне] ненавидят нашу технику. Это то, что мы получаем из наших перехватов. Мы слышим, что мы продолжаем приносить им ад, и они продолжают удивляться, сколько у нас осталось боеприпасов", — сказал военный.

Украинские военные заявили, что освобождение Клищиевки и соседней Андреевки — это ступеньки к освобождению Бахмута, который россияне захватили после нескольких месяцев ожесточенных боев.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт Олег Жданов считает, что Вооруженные силы Украины до конца 2023 года могут частями войти в Крым или выйти на Перекоп.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Петр Черник заявил, что сейчас украинцам нельзя "выдыхать".

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