ВСУ наносят оккупантам большие потери благодаря западной артиллерии — Reuters

Украинские военные возлагают большие надежды на тяжелую артиллерию.
Украинские военные наносят большой вред российским захватчикам в окрестностях оккупированного Бахмута с помощью западного оружия.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинских командиров.
В материале издания отмечается, что украинские военные высоко оценили работу гаубиц калибра 155-мм, которые предоставили Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО.
Командир одного из подразделений Александр заявил, что украинские военные возлагают большие надежды на тяжелую артиллерию, включая самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 американского производства.
"Даже одна пушка может полностью переломить ситуацию. Одной такой пушкой можно остановить атаку. Главное — целиться куда нужно. Они [россияне] ненавидят нашу технику. Это то, что мы получаем из наших перехватов. Мы слышим, что мы продолжаем приносить им ад, и они продолжают удивляться, сколько у нас осталось боеприпасов", — сказал военный.
Украинские военные заявили, что освобождение Клищиевки и соседней Андреевки — это ступеньки к освобождению Бахмута, который россияне захватили после нескольких месяцев ожесточенных боев.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперт Олег Жданов считает, что Вооруженные силы Украины до конца 2023 года могут частями войти в Крым или выйти на Перекоп.
Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Петр Черник заявил, что сейчас украинцам нельзя "выдыхать".
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