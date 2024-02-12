ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад — Forbes

ВСУ направили подкрепление в Авдеевку. Не исключено, что для этой цели использовали силы одной из лучших украинских бригад.

Об этом пишет издание Forbes.

Третья отдельная штурмовая бригада – единственная из сухопутных бригад ВСУ, о которой точно известно, что на прошлой неделе она находилась в резерве на востоке Украины.

Накануне бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о подкреплении.

"Усиливаем рубеж блокировки, устанавливаем дополнительные огневые позиции, привлекаем свежие эффективные силы. Логистические поставки продолжаются", — отметил он.

Возможно, события в Авдеевке в последние недели заставили третью бригаду приостановить обучение и вернуться на фронт, считают журналисты.

По словам журналистов, падение обороны Авдеевки не было неизбежным. В начале наступления российских войск в октябре украинские защитники находились на выгодных позициях, но пророссийские республиканцы в американском Конгрессе своевременно не снабдили ВСУ боеприпасами.

Что известно о ситуации в Авдеевке

Тарнавский сообщил, что ситуация под Авдеевкой напряженная, но контролируемая, оккупанты пытаются любой ценой как можно быстрее захватить город, а также Новомихайловку и потерянные ими прошлым летом территории.

По последним данным Генштаба, за минувшие сутки, как и в предыдущие дни, больше всего российских атак было на Авдеевском направлении.

На днях разведка Великобритании констатировала, что Авдеевка остается основным объектом российских атак. По данным разведки, за последние две недели российские войска перебросили дополнительные силы на Авдеевское направление, усилив давление на украинские позиции вокруг города.

Аналитики говорят, что по состоянию на 12 февраля оккупанты продвинулись в Авдеевке, там продолжаются позиционные бои.

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