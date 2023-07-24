ВСУ нашли доказательства того, что воюют с "инопланетянами": курьезное видео

"У людей так не бывает", – отмечают украинские защитники на снятом видео.

Украинские военные показали странную находку на позициях врага и пошутили, что им приходится воевать с "инопланетянами".

Этот факт защитники зафиксировали на видео, которое впоследствии опубликовали в Сети.

Украинские бойцы на фронте зашли на позиции российских оккупантов и нашли там курьезные "доказательства" того, что им приходится воевать с "инопланетянами". Так, среди вещей захватчиков бойцы ВСУ нашли перчатки со всего четырьмя пальцами, поэтому решили зафиксировать этот странный факт на видео.

"Сепары говорят, что они воюют с НАТО, что у нас здесь до*уя натовских военных. Вот на сепарских позициях воюют инопланетяне: три пальца и вот четвертый (боец показывает найденную перчатку – ред.). Всего четыре пальца. У людей так не бывает", – шутит в ролике украинский военный.

Украинские бойцы показали забавные доказательства того, что они воюют с "инопланетянами"

Напомним, ранее украинские блоггеры показали интервью с очередным пленным российским оккупантом, во время которого тот позвонил к родным, однако и невеста, и даже мама захватчика отказались с ним разговаривать.

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