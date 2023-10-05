ВСУ наступают и штурмуют на 2 направлениях фронта: где атакуют оккупанты

За прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений с врагом.

ВСУ продолжают держать оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, шаг за шагом освобождая оккупированные территории.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке 5 октября.

За прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений с врагом. Оккупанты нанесли 5 ракетных и 60 авиационных ударов, устроили 47 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины. В результате атак есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Атака дронами и обстрелы Украины

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В ночь на 5 октября российские войска атаковали Украину 29 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 24 вражеских дрона.

Захватчики также устроили авиаудары по следующим населенным пунктам: Синьковка, Подол Харьковской области; Куземовка, Новоселовское, Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Торецк, Александро-Шультино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области; Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Из артиллерии враг бил по более чем 140 населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления. Также враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

На Купянском направлении ВСУ отбили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 7 атак захватчиков в районы восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Григоровка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовать южнее Бахмута, нанося противнику потери в живой силе и технике. Защитники закрепляются там на достигнутых рубежах.

На Авдеевском и Марьинском направлениях российская армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе Авдеевки и улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного Донецкой области. Оккупанты провели более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские войска успешно отразили атаки противника в районах Новодарьевки, Вербового и Роботиного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Защитники Украины наносят российским войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады россиян и наносят успешное поражение по тылам врага.

В течение 4 октября украинская военная авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Подразделения украинских ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 10 артиллерийским средствам и боеприпасам противника.

К слову, накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что у России есть планы "заморозить" войну в Украине.

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