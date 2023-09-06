ВСУ наступают на двух направлениях и продвинулись южнее Роботиного – Генштаб

В то же время российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клищиевки.

ВСУ продвинулись южнее Роботиного на Запорожье и продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 6 сентября.

Так, Ковальчук заявил об успехе украинских войск, который они имели в направлении Роботино-Новопрокоповка в Запорожской области. Защитники закрепляются там на достигнутых рубежах.

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Силы обороны Украины также наносят удары из артиллерии по выявленным целям российских оккупантов, проводят мероприятия контрбатарейной борьбы.

ВСУ также в дальнейшем давят на врага южнее Бахмута. Захватчики несут там потери, перемещают подразделения и используют резервы.

В то же время, украинские бойцы сдерживают наступление россиян на Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клищиевки. Идут тяжелые бои.

К слову, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, "враг принес в жертву" Лиманское направление и сейчас может наступать только на Купянском направлении, чтобы вынудить ВСУ перебрасывать туда резервы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Артиллерия не умолкает ни на минуту! Вблизи Купянска россияне сосредоточили целую армаду войск!

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