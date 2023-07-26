ВСУ наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

По словам спикера Генштаба, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, имели успех в районе Старомайорского Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона утром 26 июля.

По его словам, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах. Также продолжают нанести огненное поражение артиллерией по выявленным целям врага и ведут контрбатарейную борьбу.

"Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботиного Запорожской области. В то же время, продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", — рассказал Ковалев.

Что касается Бахмутского направления, то украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

Оккупанты наступают на Лимано-Купянском направлении

По данным Генштаба, россияне ведут наступление на Лимано-Купянском направлении. Ковалев подчеркнул, что украинские войска сдерживают атаки российских войск в этих направлениях.

"Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, однако несет значительные потери. На этом участке фронта продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений", — рассказал спикер ведомства.

Как сообщалось ранее в Институте изучения войны (ISW), Украинская армия продолжает контрнаступление на трех участках фронта и имеет продвижение. В районе Бахмута добилась тактически важных успехов.

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