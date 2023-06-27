ВСУ наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали, где они закрепляются

В то же время, ВС РФ наступают на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Украинская армия успешно наступает на нескольких направлениях на юге и востоке: Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев во вторник, 27 июня.
В частности, на направлениях Новодаровка – Приютное, Новоданиловка – Роботино украинские военные имели успех. Они продолжают огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.
Кроме того, Силы обороны ведут наступление на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское, Курдюмовка, Северное. По словам Ковалева, имеют успех и закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время, ВС РФ наступают на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные продолжают сдерживать их атаку.
Ситуация на фронте 27 июня
Согласно утреннему сведению Генерального штаба ВСУ, в течение суток произошло 38 боевых столкновений. Россияне в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В частности, на Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. Также проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел.
Британская разведка утром 27 июня подтвердила, что Силы обороны во время контрнаступления отвоевали под Донецком оккупированную с 2014 года территорию. В сводке сообщают, что украинские десантники немного продвинулись к востоку от села Красногоровка, что недалеко от Донецка.
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