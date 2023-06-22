ВСУ наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали, где самые ожесточенные бои

Тем временем оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.
Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях. Самые трудные бои продолжаются на Лиманском направлении.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
По его словам, в направлении Ровнополь – Старомайорское украинские силы имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
"Там они наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – рассказал он.
На Лиманском направлении Силы обороны вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах.
Наступление российских окупантов
По словам Ковалева, украинские войска продолжают сдерживать наступление кафиров на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.
Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо-западнее Дибровы, у Серебрянского лесничества и севернее Григоровки Донецкой области.
По данным Генштаба, за минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.
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