ВСУ наступают на трех участках фронта, создают условия для главного удара – ISW

За прошедшие сутки, 21 июня, украинские войска вели контрнаступление по меньшей мере на трех участках фронта. ВСУ, вероятно, успешно создают условия для основного удара, несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления.

Об этом сообщили в отчете Института изучения войны (ISW).

В украинском Минобороны сообщили, что Силы обороны достигли частичного успеха в наступательных операциях по направлению Белогоровка-Шипиловка, что примерно в 10 км к югу от Кременной в Луганской области.

В Генштабе Украины сообщали, что армия продолжала наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей на линии Свободное Поле – Макаровка.

Украинские и российские источники сообщили, что ВСУ продолжают наступательные действия на западе Запорожской области, как к югу, так и юго-западнее Орехова, а тем временем оккупанты контратакуют, чтобы восстановить утраченные позиции в этом направлении.

Аналитики подчеркивают, что контрнаступление ВСУ будет серией постепенных и последовательных наступательных действий. Более того, украинские официальные лица совсем недавно выразили наблюдение, что текущие операции не являются основным направлением планирования контрнаступления Украины. К примеру, заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что нецелесообразно измерять успех военных действий "только километрами или количеством уволенных населенных пунктов".

Эксперты ISW отмечают, что нынешние действия украинских войск могут иметь разные цели. Аналитики подчеркивают, что потери неизбежны с обеих сторон, но тщательное оперативное планирование украинского командования, вероятно, направлено на смягчение и сбалансирование этих условий контрнаступления.

"Возможно, украинские войска проводят несколько наступательных операций по всему театру, чтобы постепенно вывести из строя российские силы и создать условия для будущего основного удара", — говорится в отчете.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что главным приоритетом Вооруженных сил Украины при наступлении является "артиллерийское обескровливание" российских войск и максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов.

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