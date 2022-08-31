ВСУ наступают на юге: ситуацию на фронтах Украины показали на новой карте боевых действий

Украинские военные 31 августа продолжают наступать на южном фронте, нанося удары сразу на трех направлениях.
Таким образом, ситуация на южном фронте Украины не изменилась по сравнению с предыдущим днем.
Об этом свидетельствуют данные на свежей карте боевых действий, опубликованной Минобороны Британии.
Так, ВСУ проводят контрнаступательные атаки вдоль линии фронта в Херсонской области. Защитники Украины пытаются прорвать оборону российских захватчиков в трех направлениях.
В то же время российская армия стягивает все больше техники и живой силы на южное направление, чтобы помешать ВСУ провести наступление.
Что касается ситуации на восточном фронте Украины, то там оккупанты пытаются продвигаться в районе Харьковщины, Луганщины и Донетчины. Однако эти попытки безуспешны.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 31, 2022
Мапа ниже является последней защитой Intelligence update on situation in Ukraine — 31 August 2022
Расположились от UK government's response: https://t.co/IvAStY01Bp
#StandWithUkraine pic.twitter.com/jCE6hDGLS2
Напомним, по прогнозам военного эксперта Олега Жданова, октябрь-ноябрь станут критическими для России, поскольку у военных истекают годовые и полугодовые контракты.
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