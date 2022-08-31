Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ наступают на юге: ситуацию на фронтах Украины показали на новой карте боевых действий

Дата публикации
Просмотры
3770
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ наступают на юге: ситуацию на фронтах Украины показали на новой карте боевых действий

Фото: commons.wikimedia.org

Украинские военные 31 августа продолжают наступать на южном фронте, нанося удары сразу на трех направлениях.

Таким образом, ситуация на южном фронте Украины не изменилась по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные на свежей карте боевых действий, опубликованной Минобороны Британии.

Так, ВСУ проводят контрнаступательные атаки вдоль линии фронта в Херсонской области. Защитники Украины пытаются прорвать оборону российских захватчиков в трех направлениях.

В то же время российская армия стягивает все больше техники и живой силы на южное направление, чтобы помешать ВСУ провести наступление.

Что касается ситуации на восточном фронте Украины, то там оккупанты пытаются продвигаться в районе Харьковщины, Луганщины и Донетчины. Однако эти попытки безуспешны.

Напомним, по прогнозам военного эксперта Олега Жданова, октябрь-ноябрь станут критическими для России, поскольку у военных истекают годовые и полугодовые контракты.

Знаю, но сам жду и молчу: Виталий Ким заинтриговал об успехах ВСУ на Юге

Знаю, но сам жду и молчу: Виталий Ким заинтриговал об успехах ВСУ на Юге

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация