ВСУ наступают: россияне жалуются на проблемы на левом берегу Херсона — ISW

У российских захватчиков на левобережной части Херсонской области, остающейся временно оккупированной, огромные проблемы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, противник уже признал уязвимость своих наземных линий связи на левом берегу региона. Также регулярно поступают сообщения о том, что они не могут противостоять наступательным операциям ВСУ.

Эти данные распространяют российские блогеры. К примеру, как отметили в ISW, один из них заявил, что личный состав 70-й мотострелковой дивизии регулярно пишет ему с жалобами на то, что логистика в районе населенного пункта Крынки крайне уязвима из-за ударов БПЛА украинских защитников. Это всего в 30 километрах от областного центра и в 2 км от реки Днепр.

"Российские войска в этом районе испытывают трудности с координацией действий подразделений, а также с небрежностью командиров на уровне роты и батальона", — отметили аналитики.

Отдельно было отмечено, что российские наземные линии связи на левом берегу Днепра, среди которых автодорога Е58 Антоновка — с. Саги расположены слишком близко к линии реки. Это делает их уязвимыми для перехвата украинскими защитниками.

Что известно о плацдарме ВСУ на левом берегу Херсона

Вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска в Херсонской области отбрасывают российские силы на 3-8 км от восточного берега Днепра.

The Wall Street Journal со ссылкой на украинских бойцов сообщила, что оккупанты применяют тяжелые мины, снайперов и тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и авиаудары, чтобы остановить украинские силы на левобережье Днепра.

Накануне стало известно, что оккупанты создают многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области. Также, как считают эксперты, оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона). В этом населенном пункте позиции удерживают Силы обороны Украины.

Тем временем российские оккупанты в Херсонской области готовятся к очередному "жесту доброй воли". Они уже начали обворовывать дома местных жителей перед бегством. Об этом заявил спикер Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Толоконников.

"В некоторых громадах люди сообщают о том, что оккупанты начали более активно мародерить. При ротации есть случаи даже, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают, и просто загружают все подряд. То есть они активно показывают местным, что они показывают местным, что они подвергаются опасности". здесь они ненадолго и очень скоро будут убегать", — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

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