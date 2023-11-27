ВСУ наступают сразу по нескольким направлениям: Генштаб сообщил последние новости с фронта

Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. За минувшие сутки ВСУ отразили там 30 вражеских атак. Всего в течение суток на фронте произошло 63 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Авдеевском направлении безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отбиты семь атак.

На Лиманском направлении враг захватчики пытались штурмовать в районе Серебрянского лесничества, успеха не имели.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 10 атак противника возле Богдановки, Клищиевки, Андреевки и восточнее Северной Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — отметили в Генштабе.

На Шахтерском направлении противник наступательных и штурмовых действий не производил.

На Запорожском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны Украины также продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов врага.

Напомним, руководитель МВА Виталий Барабаш заявил, что россияне пытаются окружить Авдеевку с флангов. Они активно штурмуют его со стороны временно оккупированного Донецка. Каждый день в городе фиксируют 30-40 массированных обстрелов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Третья волна наступления на Авдеевском направлении. Потрясающие данные украинской разведки

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