ВСУ наступают южнее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Также украинские войска имели успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте.
Украинские военные наступают южнее города Бахмут и преуспевают.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев утром 24 августа.
По его словам, украинские военные в этом направлении закрепляются на достигнутых рубежах.
А на южном фронте Силы обороны ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имели успех в направлении Новопрокопки.
Как сообщалось ранее в Институте изучения войны, ВСУ находятся очень близко от второстепенных рубежей российской обороны.
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