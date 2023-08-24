ВСУ наступают южнее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Также украинские войска имели успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте.

Украинские военные наступают южнее города Бахмут и преуспевают.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев утром 24 августа.

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По его словам, украинские военные в этом направлении закрепляются на достигнутых рубежах.

А на южном фронте Силы обороны ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имели успех в направлении Новопрокопки.

Как сообщалось ранее в Институте изучения войны, ВСУ находятся очень близко от второстепенных рубежей российской обороны.

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