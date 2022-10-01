ВСУ наводят порядок в Лимане: "денацифицировали" отдел полиции оккупантов (видео)

Защитники в Лимане готовят админздания к прибытию украинской полиции.

Украинские военные, которые 1 октября зашли в Лиман Донецкой области, уже принялись наводить порядок в городе. Так, они демонтировали одну из вывесок российских оккупантов.

Об этом свидетельствует опубликованное в сети видео.

Так, на кадрах зафиксировано, как один из бойцов ВСУ подходит к лиманскому админзданию, где захватчики обустроили себе отдел так называемой полиции. Военный палкой сбивает вывеску с надписью "Краснолиманский городской отдел".

"Здесь будет полиция Украины. Слава Украине!" – говорит на видео защитник.

Напомним, 1 октября украинские войска зашли в Лиман Донецкой области и развернули там украинский флаг.

Информацию об этом подтвердили официально в ВСУ. Там сообщили, что за город идут бои.

Немалые проблемы оккупантов в Лимане даже признали в Минобороны РФ. Там заявили, что российское командование было вынуждено увести войска на "более выгодные позиции".

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