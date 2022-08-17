ВСУ не будут штурмовать город: военный эксперт рассказал, как будет происходить освобождение Херсона

У российских оккупантов нет достаточно сил и ресурсов, чтобы пойти в наступление на Херсонщине.

Боевые действия на правом берегу Днепра закончатся для ВСУ победой, а оккупанты убегут из Херсона.

Об этом в комментарии "24 каналу" сказал военный эксперт Павел Нарожный.

Эксперт подчеркнул, что оккупанты не могут пойти в наступление на Херсонщине, они это будут пытаться сделать в Донецкой области.

У ВСУ же есть ресурс, чтобы выбить оккупантов с правого берега Днепра. Россиян возьмут в своеобразное оцепление вблизи Херсона, но на штурм идти не будут. Это нужно во избежание потерь среди украинских защитников и жителей Херсона.

"Это и есть специальное окружение. Отрезают от ресурсов и ждут. Я думаю, что других вариантов нет. 100%, что город штурмовать не будут. Если мы села не штурмуем, а ждем, пока оккупанты сдадутся. То здесь будет то же самое, – объяснил военный эксперт.

Напомним, Хлань рассказал о неоднократном отравлении коллаборанта Сальдо.

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